Эрдоган предложил снять напряженность между Россией и Украиной

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в среду о предстоящем телефонном звонке российскому коллеге Владимиру Путину, предает агентство Anadolu.

По его словам, он хочет узнать мнение Путина о планах созвать в Стамбуле или Анкаре трехсторонний саммит с участием глав России, Украины и Турции.

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Эрдоган уверен, что это помогло бы снизить напряженность в отношениях Москвы и Киева.

Он сообщил также, что президент Украины Владимир Зеленский уже одобрил проведение такой встречи.

Ранее политолог, профессор университета Кахраманмараш Исмаил Торгул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией, но, если у НАТО будут серьезные конфликты с российской стороной, Турция вынуждена будет встать на сторону альянса.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияВладимир ЗеленскийПутинЭрдоган
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