Эрдоган предложил снять напряженность между Россией и Украиной
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в среду о предстоящем телефонном звонке российскому коллеге Владимиру Путину, предает агентство Anadolu.
По его словам, он хочет узнать мнение Путина о планах созвать в Стамбуле или Анкаре трехсторонний саммит с участием глав России, Украины и Турции.
Эрдоган уверен, что это помогло бы снизить напряженность в отношениях Москвы и Киева.
Он сообщил также, что президент Украины Владимир Зеленский уже одобрил проведение такой встречи.
Ранее политолог, профессор университета Кахраманмараш Исмаил Торгул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией, но, если у НАТО будут серьезные конфликты с российской стороной, Турция вынуждена будет встать на сторону альянса.
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