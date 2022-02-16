Эрдоган предложил снять напряженность между Россией и Украиной

Эрдоган уверен, что это помогло бы снизить напряженность в отношениях Москвы и Киева.

Он сообщил также, что президент Украины Владимир Зеленский уже одобрил проведение такой встречи.

Ранее политолог, профессор университета Кахраманмараш Исмаил Торгул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией, но, если у НАТО будут серьезные конфликты с российской стороной, Турция вынуждена будет встать на сторону альянса.

