Эрдоган заявил, что он знает стоящего за попыткой госпереворота «кукловода»

Турецкие СМИ сообщили, что накануне, в рамка дела были проведены обыски по местам жительства нескольких отстраненных сотрудников полиции. Они обвиняются в причастности к преступной группировке «Айхан Бора Каплан». На этом фоне в органах внутренних дел Турции якобы произошли массовые увольнения. Лидер партии турецких националистов Девлет Бахчели заявил, что речь идет о попытке госпереворота по аналогии с событиями 2016 года.

Вероятность госпереворота в Турции полностью исключена, а если и предпримут его попытки, то политические партии, армия и общество его не поддержат, заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН. Экономический кризис он не считает поводом для переворота.

