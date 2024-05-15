Эрдоган заявил, что он знает стоящего за попыткой госпереворота «кукловода»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в подготовке госпереворота. На заседании фракции правящей Партии справедливости и развития он заявил, что власти «прекрасно знают кукловода и того, кто написал эту пьесу». Конкретных лиц Эрдоган не назвал, передает ТАСС.

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Турецкие СМИ сообщили, что накануне, в рамка дела были проведены обыски по местам жительства нескольких отстраненных сотрудников полиции. Они обвиняются в причастности к преступной группировке «Айхан Бора Каплан». На этом фоне в органах внутренних дел Турции якобы произошли массовые увольнения. Лидер партии турецких националистов Девлет Бахчели заявил, что речь идет о попытке госпереворота по аналогии с событиями 2016 года.

Вероятность госпереворота в Турции полностью исключена, а если и предпримут его попытки, то политические партии, армия и общество его не поддержат, заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН. Экономический кризис он не считает поводом для переворота.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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