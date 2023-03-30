Эрдоган заявил, что не позволит втянуть Турцию в войну с Россией

«Если бы не мы, западный клуб втянул бы Турцию в зону войны», - сказал глава государства.

Эрдоган заявил, что в случае победы намерен ограничить миграцию из Сирии. Также он анонсировал новые меры поддержки семей.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Основным соперником главы государства станет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую», заявил турецкий лидер. Мероприятие состоится 27 апреля, передает НСН.

