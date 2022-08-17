Эрдоган заявил, что назначение посла в Израиле состоится в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назначение турецкого посла в израильском Тель-Авиве состоится в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

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В администрации распространили данное заявление по итогам телефонного разговора Эрдогана с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Отмечается, что лидеры Израиля и Турции обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Ранее в среду стало известно, что страны договорились о восстановлении в полном объеме дипотношений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
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