Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить военным путем
Чтобы положить конец конфликту на Украине, прежде всего, «должны замолчать пушки и заговорить дипломатия». Как пишет агентство Anadolu, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, украинский кризис не может быть завершён путём военного противостояния и оружия.
«Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль... Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры были продолжены», - заключил он.
Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский вспомнил словах Наполеона о том, что «война и переговоры всегда идут одновременно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четыре украинских дрона сбили над Крымом
- Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить военным путем
- В РПЦ призвали ввести налог для бездетных мужчин
- Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в мире»
- Путин упростил получение гражданства России для Абхазии и Южной Осетии
- СМИ: Экс-главу ФБР вызвали на допрос из-за поста с якобы угрозой Трампу
- Спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд в России
- Минобороны: ВС РФ освободили Александрополь в ДНР
- Умер записавший более 200 альбомов музыкант Билли Эрхарт
- Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна только при «определенных договоренностях»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru