Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить военным путем

По его словам, украинский кризис не может быть завершён путём военного противостояния и оружия.

«Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль... Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры были продолжены», - заключил он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский вспомнил словах Наполеона о том, что «война и переговоры всегда идут одновременно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».