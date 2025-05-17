Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить военным путем

Чтобы положить конец конфликту на Украине, прежде всего, «должны замолчать пушки и заговорить дипломатия». Как пишет агентство Anadolu, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, украинский кризис не может быть завершён путём военного противостояния и оружия.

«Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль... Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры были продолжены», - заключил он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский вспомнил словах Наполеона о том, что «война и переговоры всегда идут одновременно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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