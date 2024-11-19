Макрон оценил решение США разрешить Киеву удары вглубь РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон положительно оценил решение властей США разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, сообщает BFMTV.

Премьер Словакии: Разрешение на удары вглубь России сорвет переговоры о мире

Это произошло во время выступления в кулуарах саммита G20 в Бразилии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России — часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РакетыУкраинаСШАФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры