Эрдоган выразил полную поддержку Путину из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Взрывы и стрельба: ЧВК «Вагнер» нацелились на Москву

Уточняется, что российский лидер проинформировал турецкого коллегу об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Эрдоган, в свою очередь, выразил полную поддержку шагам российского руководства, отметили в Кремле.

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, напоминает «Газета.ru».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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