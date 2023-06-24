Эрдоган выразил полную поддержку Путину из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Уточняется, что российский лидер проинформировал турецкого коллегу об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа.
Эрдоган, в свою очередь, выразил полную поддержку шагам российского руководства, отметили в Кремле.
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, напоминает «Газета.ru».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru