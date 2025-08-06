Россиянам рассказали об опасности голосовых сообщений в мессенджерах

По его словам, современные технологии позволяют клонировать голос человека буквально по нескольким фразам. Затем мошенники могут использовать созданные дипфейки для того, чтобы под тем или иным предлогом заставить родных или друзей пользователя раскошелиться.

Галов добавил, что что с помощью перехваченых «войсов» скамеры могут обходить спам-фильтры мессенджеров.

Директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION Роман Чередников, в свою очередь, предупредил, что под аудиофайлы может быть замаскировано вредоносное ПО или вирусы. Поэтому голосовые послания от незнакомцев лучше не открывать.

«Не менее важно проверить наличие «видеокружков» в мессенджерах.. Ими можно обучить нейромодель и синтезировать новые уникальные видео и аудио, чтобы рассылать близким, которые не заметят подвоха», - добавила эксперт в области кибербезопасности, инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева.

Ранее академический руководитель онлайн-магистратуры «Кибербезопасность» НИУ ВШЭ Олег Евсютин заявил, что дополнительные риски для безопасности может создать размещение в открытом доступе фотографии или голосовой записи, сообщает RT.