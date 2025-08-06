Госпитализированный режиссер Коппола заявил, что с ним всё хорошо
6 августа 202514:16
Американский кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола в своих соцсетях заявил, что перенёс в Италии плановую медицинскую процедуру на сердце.
По словам 86-летнего кинодеятеля, в Риме он воспользовался «возможностью обновить тридцатилетнюю процедуру лечения фибрилляции предсердий с её изобретателем Андреа Натале».
«Со мной всё хорошо!» - написал Коппола.
Ранее продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина заявила, что информация о госпитализации народного артиста РФ не соответствует действительности, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru