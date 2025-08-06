Госпитализированный режиссер Коппола заявил, что с ним всё хорошо

Американский кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола в своих соцсетях заявил, что перенёс в Италии плановую медицинскую процедуру на сердце.

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По словам 86-летнего кинодеятеля, в Риме он воспользовался «возможностью обновить тридцатилетнюю процедуру лечения фибрилляции предсердий с её изобретателем Андреа Натале».

«Со мной всё хорошо!» - написал Коппола.

Ранее продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина заявила, что информация о госпитализации народного артиста РФ не соответствует действительности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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