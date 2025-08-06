Блогер MrBeast решил воссоздать «Голодные игры» в реальности
Самый популярный блогер в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) в интервью The Today Show объявил, что намерен воссоздать в реальной жизни «Голодные игры» писательницы Сьюзен Коллинз.
В книгах, которые были экранизированы, рассказывается о мире, где после полуапокалиптической гражданской войны США разделены на 12 дистриктов. Юноша и девушка от каждого района, которых высаживают в дикой местности, ведут смертельную битву, пока в живых не останется один человек.
По словам MrBeast, использовать реальное оружие, естественно, не планируется. Речь идёт о, например, лазертаге и чём-то подобном.
«Меня не покидает мысль, что было бы здорово взять 26 случайных людей, высадить их на остров... И последний участник выиграет миллион долларов. Это было бы невероятно круто», - заключил блогер.
Ранее стало известно, что ооль президента-диктатора Панема Кориолана Сноу в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы» сыграет британский актёр Рэйф Файнс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Встреча Путина с Уиткоффом продлилась около трех часов
- Россиянам рассказали об опасности голосовых сообщений в мессенджерах
- Госпитализированный режиссер Коппола заявил, что с ним всё хорошо
- Чем обернется попытка Евросоюза объединить Боснию после «уголовки» Додика
- Трамп назвал Джей Ди Вэнса вероятным кандидатом на следующих выборах президента
- Блогер MrBeast решил воссоздать «Голодные игры» в реальности
- Профессора РЭУ имени Плеханова арестовали по обвинению в госизмене
- ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины
- Кинокритик объяснил, почему успех фильма «Ф-1» держится на Брэде Питте
- Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru