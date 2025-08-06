Блогер MrBeast решил воссоздать «Голодные игры» в реальности

В книгах, которые были экранизированы, рассказывается о мире, где после полуапокалиптической гражданской войны США разделены на 12 дистриктов. Юноша и девушка от каждого района, которых высаживают в дикой местности, ведут смертельную битву, пока в живых не останется один человек.

По словам MrBeast, использовать реальное оружие, естественно, не планируется. Речь идёт о, например, лазертаге и чём-то подобном.

«Меня не покидает мысль, что было бы здорово взять 26 случайных людей, высадить их на остров... И последний участник выиграет миллион долларов. Это было бы невероятно круто», - заключил блогер.

Ранее стало известно, что ооль президента-диктатора Панема Кориолана Сноу в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы» сыграет британский актёр Рэйф Файнс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

