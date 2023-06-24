Взрывы и стрельба: ЧВК «Вагнер» нацелились на Москву

По информации очевидцев, по ходу движения «Вагнеров» слышны взрывы. Telegram-каналы публикуют кадры авиационных ударов по колонне ЧВК на трассе М-4. О стрельбе около штаба ЮВО в в Ростове-на-Дону информируют корреспонденты с места событий. На кадрах от военкора Романа Косарева видно, что сразу после взрыва люди побежали прочь от здания штаба ЮВО. Telegram-канал Mash передает, что бойцы «Вагнера» требуют, чтобы люди отошли минимум на два километра от здания штаба ЮВО. Ранее в социальных сетях появились видео, на которых «Вагнера» выгружали противотанковые мины на подступах к штабу ЮВО в центре Ростова-на-Дону.



Также в соцсетях появилось видео попытки удара ракетой по вертолету российской авиации в Воронежской области. На кадрах видно, как тепловые ловушки уводят снаряд в сторону. Вертушка чудом уцелела. Жители Воронежа публикуют в Сети видео с сильным пожаром на нефтебазе. Огнеборцы пытаются потушить пожар уже несколько часов. Огромный столб черного дыма видно из разных частей города. По информации СМИ, на нефтебазе горит резервуар на 10 тысяч литров с авиационным топливом. Есть риск распространения огня на другие резервуары. Очевидцы сообщают, что слышали звук полета вертолета перед пожаром и что от взрыва повыбивало старые стекла.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что никто не пострадал в результате пожара.

«В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», - сказал глава региона.