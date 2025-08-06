Трамп назвал Джей Ди Вэнса вероятным кандидатом на следующих выборах президента

Наиболее вероятным кандидатом на следующих президентских выборах в США является действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты

По его словам, говорить об этом пока рано, однако на данный момент Вэнс «отлично справляется со своей работой и, вероятно, был бы фаворитом».

«Я думаю, это наиболее вероятно... Думаю, госсекретарь Марко Рубио тоже мог бы идти вместе с ним в какой-то форме», - указал глава Белого дома.

Ранее Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от Республиканской партии на выборах главы США в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВыборы Президента США

Горячие новости

Все новости

партнеры