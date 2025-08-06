Трамп назвал Джей Ди Вэнса вероятным кандидатом на следующих выборах президента

По его словам, говорить об этом пока рано, однако на данный момент Вэнс «отлично справляется со своей работой и, вероятно, был бы фаворитом».

«Я думаю, это наиболее вероятно... Думаю, госсекретарь Марко Рубио тоже мог бы идти вместе с ним в какой-то форме», - указал глава Белого дома.

Ранее Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от Республиканской партии на выборах главы США в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

