Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в сентябре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он напомнил, что в начале осени в Индии пройдёт встреча «Большой двадцатки», а также Генеральная Ассамблея ООН в США.
«Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», - указал Эрдоган.
Ранее в турецких СМИ заявили, что Путин и Эрдоган могут провести переговоры в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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