Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в сентябре

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он напомнил, что в начале осени в Индии пройдёт встреча «Большой двадцатки», а также Генеральная Ассамблея ООН в США.

«Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», - указал Эрдоган.

Ранее в турецких СМИ заявили, что Путин и Эрдоган могут провести переговоры в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

