Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Ожидается, что встреча лидеров государств начнется в 13:00 по московскому времени.

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи, это будет их первая личная встреча спустя почти год. В ходе переговоров стороны обсудят украинский конфликт, зерновую сделку и прочие темы.

