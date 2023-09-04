Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
4 сентября 202311:24
Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел на переговоры с Владимиром Путиным, сообщает телеканал A Haber.
Ожидается, что встреча лидеров государств начнется в 13:00 по московскому времени.
Путин и Эрдоган встретятся в Сочи, это будет их первая личная встреча спустя почти год. В ходе переговоров стороны обсудят украинский конфликт, зерновую сделку и прочие темы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru