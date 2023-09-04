Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел на переговоры с Владимиром Путиным, сообщает телеканал A Haber.

Milliyet: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине

Ожидается, что встреча лидеров государств начнется в 13:00 по московскому времени.

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи, это будет их первая личная встреча спустя почти год. В ходе переговоров стороны обсудят украинский конфликт, зерновую сделку и прочие темы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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