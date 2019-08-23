Эрдоган встретится с Путиным в Москве 27 августа

Как пишет «Российская газета», встреча лидеров двух стран пройдет в рамках посещения авиасалона "МАКС" в подмосковном Жуковском. Предмет предстоящих переговоров не называется.

Сегодня 23 августа президенты поговорили по телефону. Отмечается, что основной темой разговора стало урегулирование сирийского конфликта.



