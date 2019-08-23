Эрдоган встретится с Путиным в Москве 27 августа
23 августа21:44
Турецкий лидер Тайип Эрдоган прибудет в Россию с однодневным визитом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет «Российская газета», встреча лидеров двух стран пройдет в рамках посещения авиасалона "МАКС" в подмосковном Жуковском. Предмет предстоящих переговоров не называется.
Сегодня 23 августа президенты поговорили по телефону. Отмечается, что основной темой разговора стало урегулирование сирийского конфликта.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Сочи
- Потрясающая энергетика. Михалков оценил «Тавриду – АРТ»
- Трамп призвал отказаться от Китая в ответ на введение пошлин на $75 млрд
- Песков: Диалог Путина с Зеленским активировал контакты
- Госдеп США подтвердил дату начала новых санкций по делу Скрипалей