Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии

21 сентября 201915:38

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны закончили подготовку к возможной операции в Сирии на турецкой границе, сообщает ТАСС.

«Мы завершили подготовку (к возможной операции — НСН) вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США в Сирии, но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», - заявил Эрдоган.

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Президент Турции подверг критике Соединенные Штаты Америки, которые, по мнению Эрдогана, поставляют террористическим группировкам тысячи грузовиков с боеприпасами.

Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН опроверг заявление министра иностранных дел России об окончании войны в Сирии.

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