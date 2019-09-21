Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны закончили подготовку к возможной операции в Сирии на турецкой границе, сообщает ТАСС.

«Мы завершили подготовку (к возможной операции — НСН) вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США в Сирии, но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», - заявил Эрдоган.