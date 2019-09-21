Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны закончили подготовку к возможной операции в Сирии на турецкой границе, сообщает ТАСС.
«Мы завершили подготовку (к возможной операции — НСН) вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США в Сирии, но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», - заявил Эрдоган.
Президент Турции подверг критике Соединенные Штаты Америки, которые, по мнению Эрдогана, поставляют террористическим группировкам тысячи грузовиков с боеприпасами.
Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН опроверг заявление министра иностранных дел России об окончании войны в Сирии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Первый московский «Экофест» стартовал в Парке Горького
- В Москве появится «горячая линия» для мониторинга призывной кампании
- Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии
- Пентагон расписался в провале MIM-104 Patriot
- Эксперты назвали причины самоубийств в Росгвардии