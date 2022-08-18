Зеленский: Турция готова взять шефство над восстановлением Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в телеграм-канале.

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В видеообращении президент поблагодарил Турцию за инициативу.

Ранее в четверг Зеленский провел встречу с турецким президентом во Львове. Украинский лидер назвал разговор очень предметным.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТурцияВладимир Зеленский
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