Зеленский: Турция готова взять шефство над восстановлением Харьковской области
18 августа 202222:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в телеграм-канале.
В видеообращении президент поблагодарил Турцию за инициативу.
Ранее в четверг Зеленский провел встречу с турецким президентом во Львове. Украинский лидер назвал разговор очень предметным.
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18 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru