Эрдоган предложил Стамбул для переговоров РФ, Украины и ООН

Анкара готова стать организатором трёхсторонней встречи с участием Украины, России и представителей Организации объединённых наций в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, главы государств в ходе разговора уделили значительное внимание ситуации на Украине.

Накануне сам президент Турции анонсировал предстоящий разговор с президентом РФ, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским, отмечают «Известия». В Кремле сегодня подтвердили, что телефонные переговоры стоят в графике главы государства.

