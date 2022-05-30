Эрдоган предложил Стамбул для переговоров РФ, Украины и ООН
Анкара готова стать организатором трёхсторонней встречи с участием Украины, России и представителей Организации объединённых наций в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает канцелярия турецкого лидера, главы государств в ходе разговора уделили значительное внимание ситуации на Украине.
Накануне сам президент Турции анонсировал предстоящий разговор с президентом РФ, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским, отмечают «Известия». В Кремле сегодня подтвердили, что телефонные переговоры стоят в графике главы государства.
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