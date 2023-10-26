Байден усомнился в данных Палестины о числе жертв в Газе

«Я не знаю, говорят ли палестинцы правду о том, сколько людей убиты», - сказал американский лидер в ходе пресс-конференции с главой правительства Австралии Энтони Альбанезе, пишет РИА Новости.

Байден призвал Израиль проявлять осторожность и сосредоточиться на борьбе с палестинским движением ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами обстрелов Израиля с 7 октября стали 5,7 тысячи человек, из них 2,3 тысячи дети. Ранения получили более 15 тысяч жителей анклава, отмечает «Радиоточка НСН».

