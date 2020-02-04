Эрдоган: Турция не намерена обострять отношения с Россией
Анкара не собирается идти на обострение отношений с Москвой. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган. По его словам, сейчас у стран есть стратегические проекты – в их числе поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».
Напомним, на днях турецкий лидер отметился резкими высказываниями. Эрдоган, в частности, заявил, что Анкара продолжит «отстаивать территориальную целостность Украины и не признаёт незаконную аннексию» полуостров. Кроме того, турецкий лидер обвинил Москву в нарушении договорённостей по сирийскому Идлибу.
Между тем, накануне НСН писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Киев поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине». Соответствующая видеозапись размещена на странице Офиса главы украинского государства в Facebook.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Второй самолет ВКС вылетел за россиянами в Ухань
- Вывезенные из Китая россияне отправятся на карантин в Тюменскую область
- Путин назвал главное условие долголетия
- Авиабилеты за границу станут дороже с 5 февраля
- Хакасский кризис с финансированием школ и детсадов связали с некомпетентностью губернатора