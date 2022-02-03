Эрдоган: Ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган отметил, что верит в разрешение кризиса мирным и дипломатическим путем. Также президент Турции подчеркнул, что страна ценит роль миссии ОБСЕ на Украине.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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