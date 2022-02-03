Эрдоган: Ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений

Эрдоган отметил, что верит в разрешение кризиса мирным и дипломатическим путем. Также президент Турции подчеркнул, что страна ценит роль миссии ОБСЕ на Украине.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

