Эрдоган рассказал, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров во Львове с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил последнему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам сам Эрдоган.
По словам турецкого лидера, он обсудил с Зеленским все аспекты двусторонних отношений Анкары и Киева и заявил, что «солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться».
«Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
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