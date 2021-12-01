Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 3 декабря

В ходе телефонных переговоров президент Турции Реджеп Эрдоган может затронуть тему Украины. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД НАТО.

По его словам, которые приводит ТАСС, Турция считает, что санкции против России не помогут Украине и не «решат проблему». Чавушоглу отметил, что Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ.