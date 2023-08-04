Эрдоган: Путин посетит Турцию в августе

Президент РФ Владимир Путин приедет в Турцию в августе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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По его словам, более точная дата сейчас согласовывается главами внешнеполитических и ведомств двух стран, а также служб безопасности и разведки.

«Турция и Россия находятся на одной стороне по ситуации с зерновой сделкой», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о визите президента России в Турцию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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