Эрдоган: Путин посетит Турцию в августе

По его словам, более точная дата сейчас согласовывается главами внешнеполитических и ведомств двух стран, а также служб безопасности и разведки.

«Турция и Россия находятся на одной стороне по ситуации с зерновой сделкой», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о визите президента России в Турцию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

