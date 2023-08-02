Турецкий политолог Дюрре: Украина не смогла вбить клин между Москвой и Анкарой

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом. Как пишет Sabah со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, они договорились о визите Путина в Турцию.



«Основной темой будет зерновая сделка. Также существуют такие темы для обсуждения, как общие проекты России и Турции, из дальнейшее развитие. Лидера стран могут обсудить и сирийский момент. Думаю, будут обсуждаться все темы, которые идут уже много лет, но самой главной целью этой встречи – решение найти общий язык по поводу зернового кризиса. Все остальные темы второстепенны», - сказал собеседник НСН.

По его словам, сегодняшний разговор по телефону лидеров двух стран - важный момент в российско-турецких отношениях.

«Многие в Турции думали, что после истории с полком «Азов» (запрещен в РФ) Путин не захочет лично видеться с Эрдоганом, а сегодня мы поняли, что инцидент для общественности исчерпан. Это был очень важный телефонный разговор», - отметил политолог.