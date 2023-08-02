Турецкий политолог Дюрре: Украина не смогла вбить клин между Москвой и Анкарой

Эрдоган сделает все, что от него зависит, чтобы Запад выполнил российские условия по зерновой сделке, заявил НСН турецкий политолог Дюрре.

Турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН выразил мнение, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при личной встречи будут обсуждать в первую очередь зерновую сделку.

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Накануне российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом. Как пишет Sabah со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, они договорились о визите Путина в Турцию.

«Основной темой будет зерновая сделка. Также существуют такие темы для обсуждения, как общие проекты России и Турции, из дальнейшее развитие. Лидера стран могут обсудить и сирийский момент. Думаю, будут обсуждаться все темы, которые идут уже много лет, но самой главной целью этой встречи – решение найти общий язык по поводу зернового кризиса. Все остальные темы второстепенны», - сказал собеседник НСН.

По его словам, сегодняшний разговор по телефону лидеров двух стран - важный момент в российско-турецких отношениях.

«Многие в Турции думали, что после истории с полком «Азов» (запрещен в РФ) Путин не захочет лично видеться с Эрдоганом, а сегодня мы поняли, что инцидент для общественности исчерпан. Это был очень важный телефонный разговор», - отметил политолог.

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Он сказал, что возвращение России в зерновую сделку выгодно для Турции с экономической точки зрения.

«Я думаю, что Турция разделяет озабоченности России, по которым та вышла из зерновой сделки. Турция как раз с пониманием относится к претензиям России. Эрдоган сам неоднократно говорил то, что у России есть справедливые требования, которые должны быть выполнены Западом. Это важный момент, который показывает нам, что Эрдоган и Путины думают одинаково. У турецкого лидера не хватает ресурсов, чтобы как-то повлиять на Запад с целью разрешения зернового вопроса в интересах России. Эрдоган сделает все, что от него зависит. Заинтересованность Турции тут явная, так как страна является одним из крупнейших покупателей российского и украинского зерна. Это экономический интерес. Корабли же проходят через Босфор, за что Турция тоже получает деньги. Ну и конечно, политический престиж Эрдогана», - заключил Дюрре.

Ранее Дюрре заявлял «Радиоточке НСН», что турецкий лидер хочет наладить отношения с Израилем, чтобы выступить регулятором в палестино-израильском конфликте.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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