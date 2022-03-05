Эрдоган проведет переговоры с Путиным 6 марта
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 6 марта. Об этом сообщил представитель Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала n-tv.
«Наш президент осуществляет очень интенсивную дипломатию», - приводит ТАСС слова Калына.
Он также отметил, что Эрдоган намерен снова предложить Турцию в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
Ранее независимый политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу лидеров России и Украины, рассчитывая усилить свое влияние в мировой политике.
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