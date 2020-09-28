Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Карабаха Арменией

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники. В свою очередь, посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из подконтрольных ей районов Сирии, уже принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Как рассказал в эфире НСН депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, подстрекателем азербайджанской стороны в этом конфликте является Турция. Более того, Баку может использовать военную технику своего более влиятельного соседа. Не так давно на территории Азербайджана проходили совместные с Турцией военные учения. Не исключено, что оставленную технику, включая истребители-бомбардировщики F-16, могут задействовать в боях против армянской армии.

От того, насколько длительным будет конфликт в Нагорном Карабахе, зависит и участие в нём Турции, отметил в беседе с НСН главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.

