Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Карабаха Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с "оккупацией" Арменией территории Азербайджана, передает РИА Новости.
"Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.
Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.
Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники. В свою очередь, посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из подконтрольных ей районов Сирии, уже принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
Как рассказал в эфире НСН депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, подстрекателем азербайджанской стороны в этом конфликте является Турция. Более того, Баку может использовать военную технику своего более влиятельного соседа. Не так давно на территории Азербайджана проходили совместные с Турцией военные учения. Не исключено, что оставленную технику, включая истребители-бомбардировщики F-16, могут задействовать в боях против армянской армии.
От того, насколько длительным будет конфликт в Нагорном Карабахе, зависит и участие в нём Турции, отметил в беседе с НСН главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
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