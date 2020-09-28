Затягивание конфликта в Нагорном Карабахе назвали невыгодным России

Минобороны Армении и Азербайджана опровергли заявления друг друга о потерях в ходе очередного обострения конфликта из-за независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что вооруженные силы республики получили контроль над семью селами НКР и вывели из строя 550 армянских военных. Минобороны Армении на это ответило, что ВС Армении уничтожили одну боевую машину пехоты азербайджанцев, 4 вертолета, 10 танков и около 15 беспилотников.

Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов в беседе с НСН высказал мнение, что Россия не может заморозить конфликт в Нагорном Карабахе. Он считает, что если конфликт будет долгосрочным, то для российского государства это крайне невыгодно.

«Российское военное лобби работает одновременно и с Азербайджаном и с Арменией. Это может стать затруднительно в случае затяжного конфликта. A с точки зрения российского общества даже краткосрочный конфликт вреден. Мы уже видели случаи столкновения армянской и азербайджанской диаспор в нашей стране», - напомнил Шведов.

По словам эксперта, если конфликт будет краткосрочным, как это было в 2016 году, то прямое вмешательство Турции маловероятно.

«С другой стороны, что считать прямым вмешательством. Если турецкие военные консультируют азербайджанцев, это можно считать прямым вмешательством. Я думаю, что они уже консультировали, еще на этапе планирования этой операции. Аналогичный вопрос можно задавать про Иран. Какой может быть его роль в поддержке Армении в случае, если выступит Турция в лице своих войск на стороне Баку? У меня пока нет ответа на этот вопрос, но задавать его стоит»», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что в Армении после обострения конфликта в Нагорном Карабахе объявлена всеобщая мобилизация. Лидер страны Никол Пашинян заявил о возможности признания независимости НКР. Азербайджан в свою очередь объявил частичную мобилизацию.

