Баку отверг привлечение наемников и вмешательство Турции в Карабахе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения со стороны Армении о привлечения Баку наемников из числа сирийских боевиков, а также вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Глава МИД назвал эти утверждения «необоснованными», передает РИА Новости.
В ответ Байрамов обвинил Ереван в попытке привлечь на свою сторону наёмников из сирийского Идлиба.
При этом глава внешнеполитического ведомства не стал отрицать факт военно-техничского сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, однако подчеркнул, что оно даже более интенсивно с Россией.
По словам Байрамова, вооружение, которое использует сегодня армия Азербайджана, в большей степени российского производства.
Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе обострилась в минувшие выходные. В результат обстрелов и боевых действий есть погибшие среди гражданских и военных.
Москва выразила серьёзную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к немедленному прекращению боевых действий, передаёт RT.
Как подчеркнул представитель Кремля, выяснять, кто виноват в обострении можно будет только после остановки горячей фазы конфликта.
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