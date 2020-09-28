Баку отверг привлечение наемников и вмешательство Турции в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения со стороны Армении о привлечения Баку наемников из числа сирийских боевиков, а также вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Глава МИД назвал эти утверждения «необоснованными», передает РИА Новости.

В ответ Байрамов обвинил Ереван в попытке привлечь на свою сторону наёмников из сирийского Идлиба.

При этом глава внешнеполитического ведомства не стал отрицать факт военно-техничского сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, однако подчеркнул, что оно даже более интенсивно с Россией.