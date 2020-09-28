Баку отверг привлечение наемников и вмешательство Турции в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения со стороны Армении о привлечения Баку наемников из числа сирийских боевиков, а также вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Глава МИД назвал эти утверждения «необоснованными», передает РИА Новости.

В ответ Байрамов обвинил Ереван в попытке привлечь на свою сторону наёмников из сирийского Идлиба.

При этом глава внешнеполитического ведомства не стал отрицать факт военно-техничского сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, однако подчеркнул, что оно даже более интенсивно с Россией.

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По словам Байрамова, вооружение, которое использует сегодня армия Азербайджана, в большей степени российского производства.

Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе обострилась в минувшие выходные. В результат обстрелов и боевых действий есть погибшие среди гражданских и военных.

Москва выразила серьёзную обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к немедленному прекращению боевых действий, передаёт RT.

Как подчеркнул представитель Кремля, выяснять, кто виноват в обострении можно будет только после остановки горячей фазы конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиТурцияНагорный Карабах
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