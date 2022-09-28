Эрдоган предложил Зеленскому посредничество по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил посредничество своей страны при создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает ТАСС.

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Турецкий лидер заявил, что удовлетворён тем, как произошел при посредничестве Турции обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также как работает заключенное ранее соглашение о поставках украинского зерна через украинские порты на Черном море.

Эрдоган подчеркнул, что аналогичный подход можно было бы применить и в отношении ЗАЭС.

Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАЭСВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
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