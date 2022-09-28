Эрдоган предложил Зеленскому посредничество по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил посредничество своей страны при создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает ТАСС.
Турецкий лидер заявил, что удовлетворён тем, как произошел при посредничестве Турции обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также как работает заключенное ранее соглашение о поставках украинского зерна через украинские порты на Черном море.
Эрдоган подчеркнул, что аналогичный подход можно было бы применить и в отношении ЗАЭС.
Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru