Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию кризиса на Украине

В сообщении говорится, что предложение было сделано в ходе телефонного разговора, лидеры, помимо прочего, обсуждали вопросы спецоперации ВС РФ на Украине и зерновую сделку.

«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — указали в администрации главы турецкого государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения, сообщает RT.