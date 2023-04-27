Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию кризиса на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию украинского кризиса, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

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В сообщении говорится, что предложение было сделано в ходе телефонного разговора, лидеры, помимо прочего, обсуждали вопросы спецоперации ВС РФ на Украине и зерновую сделку.

«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — указали в администрации главы турецкого государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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