Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию кризиса на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию украинского кризиса, сообщает пресс-служба турецкого лидера.
В сообщении говорится, что предложение было сделано в ходе телефонного разговора, лидеры, помимо прочего, обсуждали вопросы спецоперации ВС РФ на Украине и зерновую сделку.
«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — указали в администрации главы турецкого государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru