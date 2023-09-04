Путин назвал успешной встречу с Эрдоганом в Сочи

Дизельное топливо на заправках Москвы за неделю подорожало на 35 копеек Новая модель «Москвича» запущена в серийное производство Следствие предъявило обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту МГУ Азату Мифтахову Более 11 тысяч человек стали участниками экскурсий во флагманском центре Филатовской больницы Начался прием заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва»