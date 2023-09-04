Путин назвал успешной встречу с Эрдоганом в Сочи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются успешно по всем направлениям, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он отметил, что встреча в Сочи прошла успешно.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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