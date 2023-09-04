В Киеве ожидают переговоров Эрдогана и Зеленского

Украина ожидает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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