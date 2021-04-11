Эрдоган получил приглашение приехать в Крым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил приглашение из Крыма побывать на полуострове. Его направил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.
«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», — отметили в сообщении.
По мнению Гемпеля, Эрдогану следует обратить внимание на «национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека» и рекомендовал Турции выстраивать экономические отношения с Крымом, пишет Газета.ru.
Ранее в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание «аннексии» Крыма, передает РИА Новости.
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