Эрдоган получил приглашение приехать в Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил приглашение из Крыма побывать на полуострове. Его направил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

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«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», — отметили в сообщении.

По мнению Гемпеля, Эрдогану следует обратить внимание на «национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека» и рекомендовал Турции выстраивать экономические отношения с Крымом, пишет Газета.ru.

Ранее в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание «аннексии» Крыма, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:КрымТурцияЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
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