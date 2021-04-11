В Совфеде назвали позицию Эрдогана по Крыму упрямой

Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана в части непризнания российского статуса Крыма упрямая и нереалистичная, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Эрдоган подтвердил решение по «аннексии Крыма»

По его словам, полуостров никогда не вернется под контроль Украины. «От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины… никогда», - отметил сенатор.

Он считает, что спекуляции турецких властей относительно межнациональных отношений в Крыму, вызывают, по меньшей мере, недоумение.

Напомним, в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание «аннексии» Крыма,

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