В Совфеде назвали позицию Эрдогана по Крыму упрямой

По его словам, полуостров никогда не вернется под контроль Украины. «От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины… никогда», - отметил сенатор.

Он считает, что спекуляции турецких властей относительно межнациональных отношений в Крыму, вызывают, по меньшей мере, недоумение.

Напомним, в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание «аннексии» Крыма,

