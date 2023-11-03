Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль TOGG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG.

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В пресс-службе президента Казахстана напомнили, что лидеры встречались в рамках X саммита Организации тюркских государств. Отмечается, что Эрдоган лично показал Токаеву новый электрокар.

«Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей», - говорится в сообщении.

Производство электромобилей TOGG стартовало в октябре 2022 года. Владельцем первого электрокара, который выпустили в республике, стал Эрдоган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПодарокЭлектромобилиКазахстанТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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