Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль TOGG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG.
В пресс-службе президента Казахстана напомнили, что лидеры встречались в рамках X саммита Организации тюркских государств. Отмечается, что Эрдоган лично показал Токаеву новый электрокар.
«Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей», - говорится в сообщении.
Производство электромобилей TOGG стартовало в октябре 2022 года. Владельцем первого электрокара, который выпустили в республике, стал Эрдоган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru