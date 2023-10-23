Боец UFC Чимаев заявил, что Кадыров подарил ему «Гелендваген»
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Хамзату Чимаеву автомобиль «Гелендваген». Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.
Чимаев опубликовал соответствующее фото, на котором позирует на фоне нового внедорожника.
Ранее 29-летний боец, представляющий ОАЭ, одержал победу над Камару Усманом. Бой продлился три раунда, Чимаев стал победителем по решению судьи. Всего на счету бойца семь поединков в UFC и ни одного поражения. В интервью перед турниром Чимаев рассказывал, что Кадыров уже подарил ему три «Мерседеса».
Накануне глава Чечни поздравил чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Александером Волкановски на турнире в Абу‑Даби, пишет RT.
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