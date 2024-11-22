Инвестор из США Линч захотел купить «Северный поток-2»
Инвестор из США Стивен Линч хочет принять участие в аукционе по продаже газопровода «Северный поток-2», если его выставят на торги в ходе проведения процедуры банкротства компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG. Об этом рассказал сам Линч в беседе с The Wall Street Journal.
«Это беспрецедентная возможность установить американский и европейский контроль над европейскими энергетическими поставками до конца эры ископаемого топлива», — отметил инвестор.
По мнению Линча, когда «Северный поток-2» окажется в собственности США, у Вашингтона появится рычаг влияния на Россию на переговорах о завершении конфликта на Украине. Кроме того, ситуация будет полезна интересам Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе.
По данным WSJ, Линч хочет за копейки купить газопровод, который оценивают примерно в $11 млрд. Он полагает, что многие инвесторы не будут претендовать на трубопровод из-за сложной геополитической ситуации. Потенциальный покупатель уже обратился в американское министерство финансов за лицензией, позволяющей обсуждать вопрос приобретения инфраструктуры с компаниями, которые находятся под санкциями Вашингтона.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «уничтожил» «Северный поток-2», против которого его администрация ввела санкции в 2019 году, напоминает Ura.ru.
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