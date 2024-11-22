На свалке в Британии затерялся диск с биткоинами на 73 млрд рублей

Диск с биткоинами, случайно выброшенный в 2013 году, затерялся на свалке в британском Ньюпорте, стоимость криптовалюты на нем превысила 569 млн фунтов стерлингов (73 млрд рублей). Об этом сообщил BBC News.

По данным издания, более десяти лет назад девушка 39-летнего IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с 8 тысячами биткоинов. Британец получил их, когда криптовалюта ничего не стоила, теперь же биткоины на диске достигли баснословной цены. Хоуэллс много лет хотел найти свой диск, однако власти города отказывались пускать его на свалку и даже установили там забор и поставили охрану. Мужчина подал в суд, потребовав компенсировать ему нанесенный властями Ньюпорта ущерб.

«В Ньюпорте есть вещь, стоящая почти 750 миллионов долларов, и Ньюпортский совет не хочет ее искать. Я все еще готов отказаться от суда в пользу разумного и дружеского диалога с Ньюпортским городским советом, но с этим лучше не тянуть», — заявил Хоуэллс.

Между тем стоимость биткоина побила очередной рекорд, 22 ноября криптовалюта взлетела выше $99 тысяч, напоминает 360.ru.

