Опрос: 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях

В России 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях, говорится в исследовании «Одноклассников».

При этом 30% россиян отметили, что меняют пароль только после сообщения о том, что их данные найдены в утечках. А 22% меняют пароль каждые три-шесть месяцев, только 8% пользователей делают это каждый месяц.

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Также выяснилось, что 31% россиян используют двухфакторную аутентификацию.

Ранее Минцифры посоветовало защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью сложного пароля, сообщение размещено в Telegram-канале ведомства. Также гражданам рекомендуют подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Уточняется, что злоумышленник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию, сам сайт надежно защищен от атак, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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