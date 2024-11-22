Опрос: 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях

В России 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях, говорится в исследовании «Одноклассников».

При этом 30% россиян отметили, что меняют пароль только после сообщения о том, что их данные найдены в утечках. А 22% меняют пароль каждые три-шесть месяцев, только 8% пользователей делают это каждый месяц.