Атмосферное давление в Москве упало до рекордно низких отметок
22 ноября 202409:47
Атмосферное давление в Москве в пятницу утром, 22 ноября, зафиксировано на уровне 722 миллиметра ртутного столба, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.
Синоптик отметила, что тем самым, был побит рекорд по низкому давлению в этот день, составлявший 725 мм рт. ст. По её словам, именно низкое давление вызвало шторм, который бушевал накануне над регионами Центральной России.
Ранее четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru