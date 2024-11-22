Атмосферное давление в Москве упало до рекордно низких отметок

Атмосферное давление в Москве в пятницу утром, 22 ноября, зафиксировано на уровне 722 миллиметра ртутного столба, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.

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Синоптик отметила, что тем самым, был побит рекорд по низкому давлению в этот день, составлявший 725 мм рт. ст. По её словам, именно низкое давление вызвало шторм, который бушевал накануне над регионами Центральной России.

Ранее четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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