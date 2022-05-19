Финляндия намерена предоставить ответы на требования Турции
Финский президент Саули Ниинистё намерен предоставить ответы на требования Турции по вопросу членства Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление президент сделал во время брифинга в Вашингтоне.
Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.
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