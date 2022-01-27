Эрдоган: Переговоры с США по F-35 развиваются положительно

Переговоры ведет турецкое Минобороны с американским официальным представительством.

Ранее США официально уведомили Турцию об исключении из программы поставок истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. По словам президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, США предлагали приобрести истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.



