Эрдоган: Переговоры с США по F-35 развиваются положительно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с США по поставкам истребителей F-35 развиваются положительно. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры ведет турецкое Минобороны с американским официальным представительством.
Ранее США официально уведомили Турцию об исключении из программы поставок истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. По словам президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, США предлагали приобрести истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
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