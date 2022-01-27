Эрдоган: Переговоры с США по F-35 развиваются положительно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с США по поставкам истребителей F-35 развиваются положительно. Об этом сообщает РИА Новости.

Истребитель США упал в Южно-Китайское море

Переговоры ведет турецкое Минобороны с американским официальным представительством.

Ранее США официально уведомили Турцию об исключении из программы поставок истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. По словам президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, США предлагали приобрести истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:СШАТурция
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