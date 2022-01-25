Истребитель США упал в Южно-Китайское море

Американский истребитель F-35 упал в Южно-китайское море после неудачной попытки приземлиться на авианосец. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пилот катапультировался, его состояние оценивается как стабильное. Среди пострадавших семь моряков, трое из которых эвакуированы в филлипинский госпиталь.

Истребитель проводил плановые полеты в море.





