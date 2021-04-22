США исключили Турцию из программы по созданию истребителей F-35
Министерство обороны США уведомило Анкару об исключении Турции из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35, сообщают турецкие информагентства со ссылкой на свои источники.
Турция была одним из основных поставщиков комплектующих для F-35. Однако США в 2019 году ввели санкции против турецких компаний, связанных с военным экспортом. Причиной этого называлась закупка Анкарой у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на $2,5 млрд.
Ранее в четверг стало известно, что Вашингтон планирует официально признать геноцид армян в Османской империи.
По данным Wall Street Journal, президент США Джо Байден сделает соответствующее заявление в субботу. Со своей стороны, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что подобное заявление навредит отношениям Анкары и Вашингтона.
Ранее Чавушоглу отмечал, что Турция не намерена поддерживать ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной. «Отношения Турции с каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону», - подчеркнул министр, добавив, что республика поддерживает территориальную целостность любой страны.
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