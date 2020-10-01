Жириновский назвал турок пушечным мясом в Карабахе

Участие Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха больше всего выгодно Турции, заявил «Московскому комсомольцу» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Анкара хочет восстановить Османскую империю и поэтому «встревает» в конфликты, думая, что сможет усилить влияние. Однако политик назвал турок пушечным мясом.

Вместе с тем он призвал присмотреться к роли Запада в конфликте. Он рассказал, что замечает желание европейских стран увеличить число нестабильных регионов вокруг России.

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Ранее военные эксперты заявили в эфире НСН, что карабахский конфликт имеет все шансы перерасти в Третью мировую войну.

Военный аналитик Константин Сивков заявил, что опасность прямого конфликта крайне высока.

«Нагорный Карабах – это элемент целой системы действий. И в этих условиях есть возможность того, что Турция перейдет к открытой поддержке Азербайджана своими силами», - сказал он.

Собеседник НСН заявил, что России придется вступиться за союзника и ответить на агрессию Турции в регионе.

В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не так оптимистично выразился о возможном военном столкновении России и Турции. Стрелков считает, что руководству России нельзя втягиваться в этот конфликт, так как сложная операция в регионе ослабит вооруженные силы страны на западном направлении, а Украина тут же нанесет свой удар по Донбассу и Крыму.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Нагорный КарабахТурцияВладимир Жириновский
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