Жириновский назвал турок пушечным мясом в Карабахе

Ранее военные эксперты заявили в эфире НСН, что карабахский конфликт имеет все шансы перерасти в Третью мировую войну.

Военный аналитик Константин Сивков заявил, что опасность прямого конфликта крайне высока.

«Нагорный Карабах – это элемент целой системы действий. И в этих условиях есть возможность того, что Турция перейдет к открытой поддержке Азербайджана своими силами», - сказал он.

Собеседник НСН заявил, что России придется вступиться за союзника и ответить на агрессию Турции в регионе.

В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не так оптимистично выразился о возможном военном столкновении России и Турции. Стрелков считает, что руководству России нельзя втягиваться в этот конфликт, так как сложная операция в регионе ослабит вооруженные силы страны на западном направлении, а Украина тут же нанесет свой удар по Донбассу и Крыму.

