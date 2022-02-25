Эрдоган обвинил НАТО в нерешительности в ситуации с Украиной

По его мнению, отношение НАТО и Евросоюза к Киеву нельзя назвать ни дружбой, ни солидарностью. Турецкий лидер считает, что Североатлантеческому альянсу следовало действовать более решительно.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться ни от отношений с Россией, ни от отношений с Украиной, сообщает RT.

