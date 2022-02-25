Эрдоган обвинил НАТО в нерешительности в ситуации с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад помогает Украине только советами, сообщает ТАСС.

НАТО проведет экстренный саммит по Украине

По его мнению, отношение НАТО и Евросоюза к Киеву нельзя назвать ни дружбой, ни солидарностью. Турецкий лидер считает, что Североатлантеческому альянсу следовало действовать более решительно.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться ни от отношений с Россией, ни от отношений с Украиной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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