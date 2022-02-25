НАТО проведет экстренный саммит по Украине

«Президент встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее», — цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что переговоры будут закрытыми для прессы.

Накануне Россия начала на Украине специальную военную операцию для защиты Донбасса. В НАТО осудили действия РФ, заявив, что они нарушают международное право и угрожают североатлантической безопасности. Альянс принял решение задействовать оборонный план и разместить силы реагирования в странах НАТО для защиты союзников, пишет Ura.ru.



