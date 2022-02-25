НАТО проведет экстренный саммит по Украине
Экстренный саммит НАТО по Украине пройдет в пятницу в формате видеоконференции, мероприятие начнется в 17:00 мск, следует из распространенного Белым домом рабочего графика президента США Джо Байдена.
«Президент встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее», — цитирует документ ТАСС.
Отмечается, что переговоры будут закрытыми для прессы.
Накануне Россия начала на Украине специальную военную операцию для защиты Донбасса. В НАТО осудили действия РФ, заявив, что они нарушают международное право и угрожают североатлантической безопасности. Альянс принял решение задействовать оборонный план и разместить силы реагирования в странах НАТО для защиты союзников, пишет Ura.ru.
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