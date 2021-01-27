Эрдоган обсудил с Маском сотрудничество в сфере космических технологий

Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой американской компании SpaceX Илоном Маском обсудил сотрудничестов в сфере космических технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

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Отмечается, что стороны, в частности, обсуждали партнерские возможности как с частными, так и с государственными компаниями Турции.

Ранее в январе сообщилось, что Маск пообещал заплатить 100 млн долларов за разработку лучшей технологии улавливания углерода.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Илон МаскЭрдоган
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