Эрдоган обсудил с Маском сотрудничество в сфере космических технологий

Отмечается, что стороны, в частности, обсуждали партнерские возможности как с частными, так и с государственными компаниями Турции.

Ранее в январе сообщилось, что Маск пообещал заплатить 100 млн долларов за разработку лучшей технологии улавливания углерода.



