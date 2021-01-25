Россия планирует отправить в космос четырёх туристов до 2023 года
Четыре места для космических туристов планируется предоставить в кораблях «Союз МС» в 2022-2023 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Главкосмос» (дочернее предприятие госкорпорации Роскосмос).
Отмечается, что на места для коммерческих участников полёта можно рассчитывать «при благоприятном стечении обстоятельств», сообщает Ura.ru.
В «Главкосмосе» уточнили, что в каждом случае Роскосмос также рассматривает возможность предоставления мест для космических туристов в рамках реализации ранее запланированных федеральных миссий, сообщают Известия.
По данным компании, на каждом предназначенном для коммерческих полётов корабле «Союз МС» будет выделено два места для космических туристов.
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