Россия планирует отправить в космос четырёх туристов до 2023 года

Четыре места для космических туристов планируется предоставить в кораблях «Союз МС» в 2022-2023 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Главкосмос» (дочернее предприятие госкорпорации Роскосмос).

Отмечается, что на места для коммерческих участников полёта можно рассчитывать «при благоприятном стечении обстоятельств», сообщает Ura.ru.

В «Главкосмосе» уточнили, что в каждом случае Роскосмос также рассматривает возможность предоставления мест для космических туристов в рамках реализации ранее запланированных федеральных миссий, сообщают Известия.

По данным компании, на каждом предназначенном для коммерческих полётов корабле «Союз МС» будет выделено два места для космических туристов.

